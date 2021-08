LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marcell Jacobs vuole trascinare la staffetta in finale. C’è Stano nella marcia (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il riepilogo del 4 agosto – Orario e come vedere in tv la staffetta 4×100 di Jacobs Buonanotte o buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dell’Atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Diversi azzurri impegnati: in mattinata, nel pomeriggio e in serata. La giornata per i colori italiani inizierà alle 2.10, quando Alessia Trost ed Elena Vallortigara saranno impegnate nelle qualificazioni del salto in alto femminile. L’obiettivo è portare ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl riepilogo del 4 agosto – Orario e come vedere in tv la4×100 diBuonanotte o buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alladella settima giornata di gare dell’leggera alledi. Diversi azzurri impegnati: in mattinata, nel pomeriggio e in serata. La giornata per i colori italiani inizierà alle 2.10, quando Alessia Trost ed Elena Vallortigara saranno impegnate nelle qualificazioni del salto in alto femminile. L’obiettivo è portare ...

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 13 con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ci… - infoitsport : Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Chemutai oro nei 3000m siepi! - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Zane Weir in finale nel getto del peso, Paolo Dal Molin passa in semifin… - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record del mondo nei 400 hs donne. Sabbatini eliminata in semifinale -