LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: De Grasse scheggia nei 200! Korir trionfa negli 800! Sabbatini out in semifinale (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Una scheggia Andre De Grasse, una vittoria che aumenta ulteriormente il valore dell’impresa di Marcell Jacobs che si è lasciato alle spalle il canadese nei 100. Record nazionale per De Grasse, personale per Bednarek, personale stagionale per Lyles, poi Knighton, Fahnbulleh e Brown 14.58: ANDRE DE Grasse!!!! FANTASTICO IL CANADESE CHE VINCE IN RIMON TA IN 19?62!!! Secondo posto per lo statunitense Bednarek in 19?68, terzo posto per Lyles, crollato nel finale dopo essere stato in testa per 150 metri con 19?74 14.55: Questi i protagonisti della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00: UnaAndre De, una vittoria che aumenta ulteriormente il valore dell’impresa di Marcell Jacobs che si è lasciato alle spalle il canadese nei 100. Record nazionale per De, personale per Bednarek, personale stagionale per Lyles, poi Knighton, Fahnbulleh e Brown 14.58: ANDRE DE!!!! FANTASTICO IL CANADESE CHE VINCE IN RIMON TA IN 19?62!!! Secondo posto per lo statunitense Bednarek in 19?68, terzo posto per Lyles, crollato nel finale dopo essere stato in testa per 150 metri con 19?74 14.55: Questi i protagonisti della ...

