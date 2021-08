L’Italia va come un treno a Tokyo: oro nel ciclismo su pista e nuovo record del mondo per Consonni, Ganna, Lamon e Milan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dall’omnium del ciclismo su pista è arrivata la sesta medaglia d’oro. Il quartetto formato da Consonni, Ganna, Lamon e Milan ha conquistato l’oro nella finale dell’inseguimento contro la Danimarca ai Giochi di Tokyo con il tempo di 3’42”032, migliorando anche il record del mondo fatto registrare dagli azzurri ieri. Per Filippo Ganna è arrivato il riscatto dopo la delusione della prova su strada a cronometro dove il campione del mondo è arrivato quinto. Riscattato anche il quinto posto di Rio 2016, dove la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dall’omnium delsuè arrivata la sesta medaglia d’oro. Il quartetto formato daha conquistato l’oro nella finale dell’inseguimento contro la Danimarca ai Giochi dicon il tempo di 3’42”032, migliorando anche ildelfatto registrare dagli azzurri ieri. Per Filippoè arrivato il riscatto dopo la delusione della prova su strada a cronometro dove il campione delè arrivato quinto. Riscattato anche il quinto posto di Rio 2016, dove la ...

