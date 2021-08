L’India manda quattro navi militari nel Mar Cinese. Tensioni tra Pechino e Berlino (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’India sta inviando una task force di quattro navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale per un dispiegamento di due mesi che includerà esercitazioni con i partner Quad, l’alleanza composta con Stati Uniti, Giappone e Australia. Le navi da guerra partiranno nei prossimi giorni. La task force — che comprende un cacciatorpediniere, una fregata, una corvetta antisommergibile e una corvetta lanciamissili — tra le varie attività parteciperà alle esercitazioni navali “Malabar 2021”. La stessa esercitazione lo scorso anno aveva visto per la prima volta muoversi in modo congiunto il gruppo dei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 agosto 2021)sta inviando una task force dida guerra nel MarMeridionale per un dispiegamento di due mesi che includerà esercitazioni con i partner Quad, l’alleanza composta con Stati Uniti, Giappone e Australia. Leda guerra partiranno nei prossimi giorni. La task force — che comprende un cacciatorpediniere, una fregata, una corvetta antisommergibile e una corvetta lanciamissili — tra le varie attività parteciperà alle esercitazioni navali “Malabar 2021”. La stessa esercitazione lo scorso anno aveva visto per la prima volta muoversi in modo congiunto il gruppo dei ...

