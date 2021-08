Lilith | la storia mitologica e senza tempo della prima donna ribelle

Leggi su dilei

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lunghi capelli rossi, pelle di luna e occhi tra l’azzurro e il verde, che potevano diventare caldi come un cielo d’estate o gelidi come il ghiaccio: stiamo parlando di, figura al confine tra il mitologico e il religioso la cuici lascia intendere come autodeterminazione e femminismo abbiano radici lontane, antiche. Sulla carta, ladinasce con la religione ebraica. Lei, bella come un raggio di sole, sarebbe stata creata allo stesso modo di Adamo: Dio avrebbe presoterra, l’avrebbe mota e le avrebbe dato vita con l’intento di realizzare due creature ...