Libia | Lamorgese incontra premier Dabaiba e ministro interno Mazen Ribadita volontà collaborazione

(Di mercoledì 4 agosto 2021) l'Italia intensificherà il suo impegno finanziario per promuovere lo sviluppo rurale nell'ottica della stabilizzazione dell'area del Fezzan interessata da un'alta densità migratoria L'articolo proviene da Firenze Post.

La ministro dell'Interno italiano, Luciana, è stata ricevuta nella capitale della, Tripoli, dal premier del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba , e dall'omologo Khaled Mazen . La missione lampo segue quella del ...La ministra a Tripoli Visita a sorpresa inper la ministra dell'Interno Luciana, appena atterrata a Tripoli per incontrare il primo ministro Abdulhamid Dabaiba e il ministro dell'...La ministra dell'Interno Lamorgese, in missione in Libia, ha chiesto la convocazione di un Consiglio europeo straordinario. E il premier Draghi telefona al presidente tunisino ...La ministra dell’Interno ha sollecitato il commissario europeo Affari interni, Ylva Johansson chiedendo un Consiglio straordinario sul tema delle politiche migratorie e l’attivazione di approdi sicuri ...