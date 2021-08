Libano | a un anno dall’esplosione al porto di Beirut scontri tra manifestanti e polizia | tentata irruzione nella sede del Parlamento

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre l’Unione europea, i capi di Stato e anche Papa Francesco chiedono azioni concrete alla politica e alla comunità internazionale per cercare di arginare la grave crisi che sta affliggendo il, nel giorno dell’anniversario dell’esplosione aldi, dove morirono oltre 200 persone, in migliaia sono scesi in piazza per manifestare contro il governo, dando vita anche acon le forze dell’ordine e riuscendo anche a forzare il cordone di sicurezza intorno all’area del. Lain tenuta anti-sommossa ha cercato di arginare l’avanzata di migliaia di ...

Advertising

Pontifex_it : A un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, faccio appello alla Comunità internazionale, chiedendo di… - Avvenire_Nei : #4agosto #Libano un anno fa l'esplosione al porto che uccise 207 persone - Agenzia_Ansa : A un mese dall'intervento al colon, Papa Francesco torna tra i fedeli per l'udienza generale. E, a un anno dall'esp… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Un anno fa una gigantesca esplosione devastava il porto di Beirut, con oltre 200 morti. Nelle commemorazioni scontri e tensioni… - francescocolucc : RT @oss_romano: #4agosto Un cammino di risurrezione per il #Libano: All’#UdienzaGenerale appello di #PapaFrancesco alla comunità internazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano anno

Beirut, 04 ago 19:13 - Migliaia di libanesi hanno protestato oggi a Beirut perché a undall'esplosione nel porto di Beirut non sono stati individuati i responsabili. In particolare, vicino all'ingresso del parlamento un gruppo di manifestanti si è scontrato con la polizia ...La polizia ha smentito la notizia sull'uso di proiettili di gomma sparati contro i manifestanti, che hanno tentato di sfondare le barriere metalliche erette da più di unnei pressi di Place de l'...È passato un anno dalla terribile esplosione che ha sconvolto Beirut e tutto il Libano. Il giorno della commemorazione, però, è segnato da tensioni altissime con scontri ...Dopo Israele, anche la Spagna avvia i primi sistemi per ottenere "l’oro liquido" dal "nulla". Gli impianti già in funzione in ...