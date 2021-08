Le nuove scarpe che fanno discutere il mondo dell’atletica durante le Olimpiadi: sono come i “costumoni” che rivoluzionarono il nuoto? (Di mercoledì 4 agosto 2021) I due record del mondo nei 400 ostacoli stabiliti da Karsten Warholm nella gara maschile e da Sydney McLaughlin in quella femminile hanno fatto deflagrare definitivamente il caso “nuove scarpe” di cui si era già ampiamente discusso prima delle Olimpiadi. Usain Bolt, intervistato da The Guardian, pochi giorni prima di Tokyo aveva detto la sua a riguardo: “Queste innovazioni sono ridicole. Le nuove scarpe danno un vantaggio sleale rispetto agli atleti che non le indossano”. Avere dei vantaggi competitivi grazie ai materiali è una storia lunghissima, che prima era solo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) I due record delnei 400 ostacoli stabiliti da Karsten Warholm nella gara maschile e da Sydney McLaughlin in quella femminile hanno fatto deflagrare definitivamente il caso “” di cui si era già ampiamente discusso prima delle. Usain Bolt, intervistato da The Guardian, pochi giorni prima di Tokyo aveva detto la sua a riguardo: “Queste innovazioniridicole. Ledanno un vantaggio sleale rispetto agli atleti che non le indossano”. Avere dei vantaggi competitivi grazie ai materiali è una storia lunghissima, che prima era solo una ...

