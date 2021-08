Le elezioni amministrative sono fissate per l’autunno

(Di mercoledì 4 agosto 2021)12 milioni i cittadini che si recheranno alle urne per eleggere i sindaci di 1162 comuni italiani. , ma qualile date precise? Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, ha preso la decisione tenendo conto della situazione sanitaria. Conte felice per i voti ottenuti sul nuovo Statuto Quando ci

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Le elezioni amministrative si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, insieme alle regionali in Cal… - Agenzia_Ansa : FLASH I Decreto Viminale, elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre. Saranno coinvolti un totale di 12.015.276 elettori #ANSA - SkyTG24 : Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative - darioujetto : RT @GiannaPentenero: ?? C’è la data: si vota il 3 e il 4 ottobre per le elezioni amministrative. E l’eventuale turno di ballottaggio domeni… - PartenoSicula79 : @alessiomagno1 @MarescaCatello Aspettiamo fiduciosi le elezioni amministrative. Sarà la gente perbene a dargli la stilettata che merita -

Ultime Notizie dalla rete : elezioni amministrative

Data2021: voto 3 - 4 ottobre/ Ballottaggi Comunali il 17 - 18 SONDAGGI POLITICI: I DATI SU MATTARELLA Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG sul presidente della ...Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese , ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di(comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a ...1' di lettura Fano 04/08/2021 - A Mondolfo Marotta si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale Il Ministro dell’Interno ha adottato il decreto che fissa l ...Vota! Si votano i Sindaci in 8 comuni del Parmense: ecco la data ufficiale delle elezioni. Si voterà il 3 e il 4 ottobre in Emilia-Romagna per il rinnovo di 48 amministrazioni co ...