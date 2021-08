Le amichevoli | il Milan ko ai rigori contro il Valencia Ottime indicazioni dal Napoli

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Si sono giocate altredelle squadre del campionato di Serie A, si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione. Netto successo del Cagliari che ha superato l’Olbia con il risultato di 0-3. Ilcontinua a crescere partita dopo partita, la squadra di Spalletti è una serissima candidata per le prime posizioni del campionato di Serie A. Successo con il punteggio di 1-2il Wisla Cracovia, colpo in rimonta grazie a Politano e Machach. Ottimo test per iluna squadra competitiva come il. Il tecnico Stefano Pioli si è affidato a Castillejo e ...

Quella col Valencia è a sua volta la seconda di quattro tappe nell'European Summer Tour del, ciclo diche vedrà poi i rossoneri affrontare successivamente il Real Madrid a Klagenfurt,...Nei prossimo giorni ilsosterrà altre due: l'8 agosto il Real Madrid e il 14 agosto il Panathinaikos . LE FORMAZIONI UFFICIALI Valencia : in arrivo.: Maignan; Conti, Tomori, ...Si sono giocate altre amichevoli delle squadre del campionato di Serie A ... colpo in rimonta grazie a Politano e Machach. Ottimo test per il Milan contro una squadra competitiva come il Valencia. Il ...Pagelle di Valencia-Milan 5-3 d.c.r., voti e tabellino del test amichevole: migliori e peggiori in campo. Bene Brahim, flop Krunic ...