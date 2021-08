Lazio, il 7 settembre il terzo grado di giudizio sul caso tamponi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fissata la data del terzo grado di giudizio del caso tamponi per la Lazio. Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha infatti fissato per il 7 settembre l’udienza per la trattazione, a Sezioni Unite, dei ricorsi proposti dal club contro le inibizioni di 12 mesi per i dottori Pulcini e Rodia, nonché contro l’inibizione di 12 mesi per il presidente Claudio Lotito. Oltre che contro l’ammenda complessiva da 400.000 euro per la Lazio. Il comunicato: “Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha fissato la data della prossima sessione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fissata la data deldidelper la. Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha infatti fissato per il 7l’udienza per la trattazione, a Sezioni Unite, dei ricorsi proposti dal club contro le inibizioni di 12 mesi per i dottori Pulcini e Rodia, nonché contro l’inibizione di 12 mesi per il presidente Claudio Lotito. Oltre che contro l’ammenda complessiva da 400.000 euro per la. Il comunicato: “Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha fissato la data della prossima sessione di ...

Advertising

errera_luca : Lazio, il 7 settembre il terzo grado di giudizio sul caso tamponi: fissata l'udienza - latiumvolcano : Già pronti per la ripresa del calendario di #ecoturismo. Un settembre e ottobre alla scoperta di #Roma, dei… - ummiririnenti : Dal mondo COVIDDDDI-19 è tutto a voi twitterine e twitterini con i dati aggiornati al 4 agosto! Data la situazione… - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ??Prende il via LAB #SVita, il Laboratorio di @RegioneLazio e Lazio Innova nel settore #ScienzedellaVita ??PMI e Startup;… - LazioInnova : ??Prende il via LAB #SVita, il Laboratorio di @RegioneLazio e Lazio Innova nel settore #ScienzedellaVita ??PMI e St… -