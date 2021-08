Lazio | il 7 settembre ci sarà il terzo grado di giudizio sul caso tamponi Il comunicato

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ildidelper lasi terrà il prossimo 7. Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha fissato in tale data l’udienza di trattazione, a Sezioni Unite, dei ricorsi proposti dal club biancoceleste contro le inibizioni di dodici mesi nei confronti dei dottori Pulcini e Rodia, nonché contro l’inibizione di dodici mesi per il presidente Lotito e l’ammenda complessiva da 400.000 euro per la. Ecco il: “Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha fissato la ...

Dopo le inibizioni inflitte al presidente Lotito, ai medici Rodia e Pulcini in secondo grado, si terrà l'ultimo grado di giudizio al Collegio di Garanzia del Coni ...
Con un comunicato ufficiale, Il presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha informato sulla decisione della data del terzo grado di giudizio sul caso Tamponi della Lazio ...