Lazio, attacco hacker, Fbi collabora alle indagini (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche l' Fbi americana collabora con gli inquirenti italiani sull' attacco hacker che da 4 giorni ha paralizzato il sistema informatico sanitario della Regione Lazio. Gli accertamenti che la Polizia ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche l' Fbi americanacon gli inquirenti italiani sull'che da 4 giorni ha paralizzato il sistema informatico sanitario della Regione. Gli accertamenti che la Polizia ...

Advertising

disinformatico : Due parole sull’attacco informatico “terroristico” alla Regione Lazio - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - ItaliaViva : Attacco Hacker alla Regione Lazio, @raffaellapaita : 'L'Agenzia per la Cybersicurezza parta al più presto'… - VincenzoTiani : RT @arcamasilum: Just in. Alle indagini sull'attacco hacker alla Regione Lazio collaborano anche FBI e Europol (AGI) - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: En passant adesso è spuntata la notizia di un dipendente di Reg. #Lazio in 'smartworking' che avrebbe cliccato su un l… -