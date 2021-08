Laura Rogora alle Olimpiadi: chi è la stella dell’arrampicata (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ventenne azzurra che sogna una medaglia a Tokyo. (Maja Hitij/Getty Images)Romana classe 2001, Laura Rogora è la giovanissima stella dell’arrampicata italiana, che è a caccia di medaglie nel debutto olimpico. Pratica boulder e speed, ma anche l’arrampicata in falesia e il bouldering. Sin da bambina si è praticamente sempre interessata a questa attività sportiva estrema e dal 2015 ha iniziato a ottenere i primi risultati a livello giovanile. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>>> Inseguimento squadre: Italia di Ganna vince oro con Record! A soli 15 anni, diviene campionessa della lead nella categoria ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ventenne azzurra che sogna una medaglia a Tokyo. (Maja Hitij/Getty Images)Romana classe 2001,è la giovanissimaitaliana, che è a caccia di medaglie nel debutto olimpico. Pratica boulder e speed, ma anche l’arrampicata in falesia e il bouldering. Sin da bambina si è praticamente sempre interessata a questa attività sportiva estrema e dal 2015 ha iniziato a ottenere i primi risultati a livello giovanile. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>>> Inseguimento squadre: Italia di Ganna vince oro con Record! A soli 15 anni, diviene campionessa della lead nella categoria ...

