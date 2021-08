L'attacco hacker alla Regione Lazio è nato dal pc di un dipendente in smartworking (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - L'attacco informatico che dal primo agosto tiene offline i siti della Regione Lazio è nato “dalla vioLazione dell'utenza di un dipendente in smartworking” e la vulnerabilità ha consentito agli attaccanti di “criptare anche il backup dei dati”. È l'assessore alla Salute Alessio D'Amato ad aver chiarito l'origine e la portata del ransomware che ha colpito il centro elaborazione dati dell'istituzione. Intanto la procura di Roma ha deciso che a occuparsi del reato informatico non ci saranno solo i magistrati, ma a loro sarà affiancato ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - L'informatico che dal primo agosto tiene offline i siti della“dvione dell'utenza di unin” e la vulnerabilità ha consentito agli attaccanti di “criptare anche il backup dei dati”. È l'assessoreSalute Alessio D'Amato ad aver chiarito l'origine e la portata del ransomware che ha colpito il centro elaborazione dati dell'istituzione. Intanto la procura di Roma ha deciso che a occuparsi del reato informatico non ci saranno solo i magistrati, ma a loro sarà affiancato ...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - Adnkronos : Attacco #hacker alla #RegioneLazio, l'esperto Ghioni: 'Ma quale terrorismo'. - soyanna72 : RT @jimmomo: Il terribile attacco hacker (su cui indaga addirittura l'antiterrorismo ??) che ha messo in ginocchio il sistema di prenotazion… - St0neAnge1 : Hanno i dati accessibili in modo amministrativo con la stessa utenza con cui il singolo accede al proprio pc ma poi… -