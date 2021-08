Latina | rompe il finestrino e tenta di rubare l’auto Il proprietario se ne accorge e inizia a urlare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha rotto ile hato di. E’ accaduto questa notte a, dove un uomo di 49 anni di Piverno hato il furto di un’autovettura di un 56enne di Velletri. Tuttavia, il ladro è stato tratto in arresto, con non poca difficoltà. Ilto furto Nel corso di questa notte, a, i carabinieri della locale sezione radiomobile, hanno tratto in arresto un 49enne di Priverno resosi responsabile del reato dito furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il ladro, dopo aver ...