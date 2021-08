Advertising

SusannaCeccardi : Ancora sbarchi a Lampedusa e nessun provvedimento serio per regolare e fermare gli sbarchi. Lamorgese se ci sei bat… - Agenzia_Ansa : Ancora sbarchi a Lampedusa, oltre mille migranti nell'hotspot #ANSA - FirenzePost : Lampedusa: ancora sbarchi di clandestini, 1.300 nell’hotspot, 40 sono positivi al Covid - VladiNeri : RT @claudio_2022: Ancora sbarchi a Lampedusa: arriva imbarcazione con 102 migranti a bordo. Che senso ha, avere il ministro della difesa,… - ZodNiz : RT @claudio_2022: Ancora sbarchi a Lampedusa: arriva imbarcazione con 102 migranti a bordo. Che senso ha, avere il ministro della difesa,… -

Sono 160 i migranti, ospiti dell'hotspot di, che lasceranno entro stasera l'isola. In ...sulle navi quarantena in rada e poi per caricare anche dei gruppi " ma il numero non e' stato...Ma siamo sicuri che ad Agrigento èpossibile parlare di turismo? Eh si, perché a parte le lodevoli iniziative puramente private, ...potrebbe vivere quasi di solo turismo alla stregua di...Restano difficili le condizioni nell'hotspot di Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola sono circa 1.300 gli ospiti a fronte di una capienza di 250 posti Lampedusa sbarchi clandestini positi ...Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Alcuni verranno pero' portati a Porto Empedocle o sulle navi quarantena Dopo quelli della notte, le buone condizioni meteo hanno permesso ad altri tre barconi di fo ...