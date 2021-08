L’accordo Liga-fondo CVC favorirà il rinnovo di Messi e l’arrivo di Mbappé al Madrid (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre la ricetta che il calcio italiano presenta al governo è quella vecchia come il cucco, ossia fateci pagare meno tasse. In Spagna, dove pure hanno goduto di agevolazioni fiscali, hanno scelto la strada del mercato. La Liga ha chiuso un accordo con il fondo di investimento internazionale CVC lo stesso che molti presidenti italiani – De Laurentiis in testa – respinsero. L’accordo prevede 2,7 miliardi di euro in cambio di 10% della Liga. I club hanno quarant’anni per restituirli a un tasso d’interesse molto basso. Scrive Diario As che il 80% sarà destinato ai club e il 15% di questi 2,430 miliardi destinati direttamente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre la ricetta che il calcio italiano presenta al governo è quella vecchia come il cucco, ossia fateci pagare meno tasse. In Spagna, dove pure hanno goduto di agevolazioni fiscali, hanno scelto la strada del mercato. Laha chiuso un accordo con ildi investimento internazionale CVC lo stesso che molti presidenti italiani – De Laurentiis in testa – respinsero.prevede 2,7 miliardi di euro in cambio di 10% della. I club hanno quarant’anni per restituirli a un tasso d’interesse molto basso. Scrive Diario As che il 80% sarà destinato ai club e il 15% di questi 2,430 miliardi destinati direttamente ...

