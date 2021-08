La vera capitale olimpica non è Tokyo, ma Madrid (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella capitale spagnola ha sede l'Obs, il potente Olympic Broadcasting Service, il braccio televisivo del Cio che si occupa di tutte le produzioni tv dei Giochi: coinvolge 8100 tecnici da tutto il mondo Leggi su repubblica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nellaspagnola ha sede l'Obs, il potente Olympic Broadcasting Service, il braccio televisivo del Cio che si occupa di tutte le produzioni tv dei Giochi: coinvolge 8100 tecnici da tutto il mondo

Advertising

Ninia301 : RT @LaStampa: La vera capitale olimpica non è Tokyo, ma Madrid - StraNotizie : La vera capitale olimpica non è Tokyo, ma Madrid - LaStampa : La vera capitale olimpica non è Tokyo, ma Madrid - lucatellim : RT @sconsolini11: Roma ha bisogno di un sindaco capace di riorganizzare tutti i servizi essenziali per tornare ad essere una vera capitale… - StefanoZukunft1 : RT @sconsolini11: Roma ha bisogno di un sindaco capace di riorganizzare tutti i servizi essenziali per tornare ad essere una vera capitale… -