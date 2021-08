“La terza dose? Sì per gli immunodepressi” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Silvio Brusaferro in un’intervista alla Stampa, parla della necessità della terza dose vaccinale “Per evitare una quarta ondata abbiamo due strumenti a disposizione e vanno usati entrambi: quelli della vaccinazione e dei giusti comportamenti che dipende solo da noi adottare. Sul piano delle vaccinazioni vedo con soddisfazione che i giovani stanno rispondendo bene, come dimostra la forte crescita degli immunizzati tra i 20 e i 29 anni”. Così Silvio Brusaferro in un’intervista alla Stampa, che sulla necessità della terza dose vaccinale dice che “per ora sappiamo che la risposta immunitaria va oltre i sei mesi, nuovi studi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Silvio Brusaferro in un’intervista alla Stampa, parla della necessità dellavaccinale “Per evitare una quarta ondata abbiamo due strumenti a disposizione e vanno usati entrambi: quelli della vaccinazione e dei giusti comportamenti che dipende solo da noi adottare. Sul piano delle vaccinazioni vedo con soddisfazione che i giovani stanno rispondendo bene, come dimostra la forte crescita degli immunizzati tra i 20 e i 29 anni”. Così Silvio Brusaferro in un’intervista alla Stampa, che sulla necessità dellavaccinale dice che “per ora sappiamo che la risposta immunitaria va oltre i sei mesi, nuovi studi ...

Advertising

Adnkronos : #Silvestri sul #vaccino Covid: 'Serviranno terza e quarta dose'. - fattoquotidiano : Germania, da settembre terza dose a fragili e anziani. Cambio di linea: vaccinazione estesa anche ai ragazzi dai 12… - Agenzia_Ansa : Il governo britannico di Boris Johnson si prepara, come largamente anticipato, ad un piano per la somministrazione… - eldavide77 : RT @martinacarletti: #RT @italiasovrana: RT @lorenzdonofrio: RICCIARDI NON PARLA PIÙ DI ISRAELE Parla però il 1° Ministro Bennet, mentre a… - GianluPower : RT @SilviaTeresa14: Mi sa che alla terza dose, capiterà a molti... -