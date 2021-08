La terapia al plasma? Sospesa da mesi: funziona, ma non porta guadagno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago — Che fine ha fatto la terapia al plasma iperimmune? Messa a punto nell’aprile 2020 dal dottor Giuseppe De Donno (l’ex primario di Pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova morto suicida nei giorni scorsi) aveva salvato la vita a una sessantina di pazienti affetti da Covid, curati con trasfusioni di plasma prelevato ai malati guariti dall’infezione. Una trattamento così promettente da convincere anche l’Ospedale di Padova e il San Matteo di Pavia ad adottare la cura. Da lì era partita l’attivazione di una rete di banche del plasma iperimmune per rifornire gli ospedali del resto dello Stivale. Ebbene, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago — Che fine ha fatto laaliperimmune? Messa a punto nell’aprile 2020 dal dottor Giuseppe De Donno (l’ex primario di Pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova morto suicida nei giorni scorsi) aveva salvato la vita a una sessantina di pazienti affetti da Covid, curati con trasfusioni diprelevato ai malati guariti dall’infezione. Una trattamento così promettente da convincere anche l’Ospedale di Padova e il San Matteo di Pavia ad adottare la cura. Da lì era partita l’attivazione di una rete di banche deliperimmune per rifornire gli ospedali del resto dello Stivale. Ebbene, la ...

