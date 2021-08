La storica edicolante muore di Covid nel paese del paziente 1. Non era vaccinata

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La donna si chiamava Maddalena Amiti, 78 anni, ed è la prima vittima del 2021 a Castiglione d’Adda,del1, Mattia Maestri Non ce l’ha fatta Maddalena Amiti, la 78enne è deceduta dopo aver contratto il virus e un mese di ricovero. Laè deceduta lunedì. Non aveva fatto il vaccino. Molta amata in, dove faceva appunto l’da ben 22 anni, la donna ha lasciato un grandissimo vuoto a Castiglione d’Adda,del1, epicentro della prima zona rossa in Italia. Un mese fa la signora Maddalena era stata ...

Advertising

rtl1025 : ?? A #CastiglionedAdda, il paese d'origine di paziente 1, Mattia Maestri, ed epicentro della prima zona rossa, è mor… - infoitinterno : Covid: è morta Maddalena Amiti, storica edicolante di Castiglione - infoitinterno : Nel paese del paziente 1, la storica edicolante muore di Covid. Non era vaccinata - LiveSicilia : Castiglione d’Adda muore storica edicolante a causa del Covid - Giorno_Lodi : Nel paese del paziente 1, la storica edicolante non si vaccina e muore di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : storica edicolante

CASTIGLIONE D'ADDA (LO) - Castiglione d'Anna regista la sua prima vittima da Covid per il 2021. La comunità di quasi 5000 mila abitanti dice addio a Maddalena Amici,di via Garibaldi. La donna di 78 ani ha lasciato un grande vuoto in tutto il paese, con un servizio che portava avanti da ben 22 anni. La signora Maddalena si è spenta dopo un lungo ...Qui è morta di coronavirus Maddalena Amiti (come si vede nella foto de Il Cittadino) di 78 anni,del paese che aveva scelto di non vaccinarsi dopo non aver mai contratto il virus. ...La donna si chiamava Maddalena Amiti, 78 anni, ed è la prima vittima del 2021 a Castiglione d'Adda, paese del paziente 1, Mattia Maestri ...Castiglione d’Adda piange la prima vittima del 2021 a causa del Coronavirus. Si tratta di Maddalena Amiti, storica edicolante del paese. Aveva 78 anni e non era vaccinata: si è ammalata un mese fa e l ...