La schiacciatrice della Nazionale Elena Pietrini è fidanzata? Quello che sappiamo

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Classe 2000,è una delle “rivelazioni”di pallavolo femminile. In realtà nel giromaggiore già dal 2018, lanata ad Imola rappresenta uno dei punti di forzaSavino Del Bene, squadra di Scandicci militante in A1. Oltre per la bravura (e una struttura fisica importantissima, parliamo di una atleta alta 186 centimetri) sicuramentesi fa notare per un aspetto gradevole. Non che le altre atletesiano da meno e non che ...