La “rosicata” olimpica del pugile britannico | rifiuta di indossare la medaglia d’argento

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Unha lasciato senza parole il pubblico delle Olimpiadi, mercoledì sera, quando hato a bruciapelo di portare la suasul podio, infilandosela in tasca. Ilche “” l’argento Ben Whittaker,, ha tenuto la testa bassa per tutta la cerimonia e quando è stato annunciato il suo nome ha raccolto il suo argento e lo ha infilato in tasca, senza neanche indossarlo, sotto gli sguardi attoniti degli altri atleti. Whittaker, 24 anni, di West Bromwich, sembrava ha ...