La riforma degli ammortizzatori sociali può attendere. Tanta fretta sulla giustizia e il governo dei migliori dimentica i lavoratori. Mentre in tutto il Paese si continua a licenziare (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il dem Peppe Provenzano sul caso Logista, ovvero sui 65 dipendenti – ma si arriva a un centinaio se si considera il personale impiegatizio diretto, gli addetti alla vigilanza, il personale delle pulizie – che rischiano di perdere il posto di lavoro perché la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco ha deciso di chiudere il sito di Bologna, chiama in causa "le politiche industriali". "Servono norme per difenderci e sanzionare questi comportamenti, e soprattutto una politica industriale per promuovere la produzione e il lavoro buono nella ripartenza", dice l'ex ministro. Un riferimento al ministero dello Sviluppo economico, guidato da Giancarlo Giorgetti? ...

