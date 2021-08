La reazione di Anna Tatangelo alla gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Denise Esposito è incinta di Gigi D’Alessio. Dopo l’anteprima di ieri tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, scopriamo oggi anche la reazione di Anna Tatangelo, ex compagna del cantante e madre del suo quarto figlio Andrea. La reazione di Anna Tatangelo alla gravidanza di Denise Esposito Denise oggi è in dolce attesa e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Denise Esposito è incinta di. Dopo l’anteprima di ieri tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, scopriamo oggi anche ladi, exdel cantante e madre del suo quarto figlio Andrea. Ladidi Denise Esposito Denise oggi è in dolce attesa e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La reazione di Anna Tatangelo alla gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio - ElisaZuffi : @anna_ex_belva Normale reazione quella degli altri gatti ?? - infoitcultura : Gigi D'Alessio aspetta un figlio dalla fidanzata: la reazione di Anna Tatangelo - infoitcultura : Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo: la reazione di Anna Tatangelo - anna_ex_belva : RT @DarioBallini: Oggi si scopre che Sebastian Vettel è sotto indagine disciplinare per aver tenuto la maglietta in solidarietà alla comuni… -