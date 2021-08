La proposta di Di Maio | dare soldi alle imprese per riqualificare i lavoratori

(Di mercoledì 4 agosto 2021) È cominciato ieri il semestre bianco che precede l’elezione del presidente della Repubblica: i sei mesi durante i quali nessuno può sciogliere le Camere, qualunque cosa accada. Ma il ministro degli Esteri Luigi Di, esponente del Movimento Cinque Stelle in predaturbolenze che ha appena approvato lo Statuto della nuova era Conte, in un’intervista a Repubblica assicura che «non ci saranno scossoni. Chi minaccia il governo, minaccia la ripresa del Paese». E aggiunge: «Non vedo nessun rischio per l’esecutivo». E superato lo scoglio della prima fiducia alla riforma della giustizia, lancia unasulle politiche attive del lavoro ...

bellinandrea1 : @Nayrobica_ Con il decreto-legge n. 214/2011, il cd. Salva Italia, il governo Monti aveva del tutto liberalizzato g… - vasco97273 : RT @marcotravaglio: GIGGETTO IL DRAGHETTO Leggo e rileggo questa frase di Luigi Di Maio alla festa di Articolo 1 e non ci capisco niente. C… - fiordisale : RT @marcotravaglio: GIGGETTO IL DRAGHETTO Leggo e rileggo questa frase di Luigi Di Maio alla festa di Articolo 1 e non ci capisco niente. C… - semanthide3 : @marcodimaio @ItaliaViva Io sono 4 mesi che faccio tamponi gratis presso gli hub. E senza aspettare la proposta del Di Maio di Italia Viva.

L'altra grandeè... A Letta serve il M5s per esser eletto a Siena Quando di un incontro si ... Di: "Serve compattezza" L'ex premier Giuseppe Conte starebbe meditando seriamente sul ......non passa per soli 5 voti ma che trova diversi deputati M5s e Pd che votano assieme alla... salvo poi giungere a mediazione (grazie al Ministro Die alla mediazione del Ministro leghista ...«Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-sociale che segna il nuovo corso ...Intervista al ministro degli Esteri: "Chi pensa a elezioni anticipate con 200 miliardi da spendere non è concentrato sui bisogni dei cittadini" ...