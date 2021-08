La prima immagine di American Crime Story: Impeachment sul caso di Monica Lewinsky (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una figura di spalle, con un tailleur blu e un basco scuro di fronte alla Casa Bianca. È la prima foto ufficiale di American Crime Story: Impeachment, nuova miniserie realizzata dal team di Ryan Murphy per il canale Americano Fx. La donna della foto è la protagonista assoluta: Beanie Feldstein (Lady Bird e What We Do in The Shadows) nei panni Monica Lewinsky, la stagista che nel 1998 sconvolse l’opinione pubblica rivelando il suo affaire con l’allora presidente Bill Clinton. Every side has a Story. Impeachment: @ACSFX ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una figura di spalle, con un tailleur blu e un basco scuro di fronte alla Casa Bianca. È lafoto ufficiale di, nuova miniserie realizzata dal team di Ryan Murphy per il canaleo Fx. La donna della foto è la protagonista assoluta: Beanie Feldstein (Lady Bird e What We Do in The Shadows) nei panni, la stagista che nel 1998 sconvolse l’opinione pubblica rivelando il suo affaire con l’allora presidente Bill Clinton. Every side has a: @ACSFX ...

