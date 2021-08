La nuova funzione di WhatsApp: foto e video visualizzabili una sola volta, poi spariscono (Di mercoledì 4 agosto 2021) WhatsApp si rinnova ancora. La piattaforma di messaggistica ha introdotto uno strumento che limita ad una sola volta la visualizzazione di foto e video. Il funzionamento è molto semplice: le foto e i video visualizzabili una sola volta spariscono dalla chat una volta aperte, e nel messaggio che li contiene compare un’icona verde con “1” al centro che indica che si tratta di un file visualizzabile una sola volta. “Per una maggiore privacy”, spiegano da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021)si rinnova ancora. La piattaforma di messaggistica ha introdotto uno strumento che limita ad unala visualizzazione di. Il funzionamento è molto semplice: lee iunadalla chat unaaperte, e nel messaggio che li contiene compare un’icona verde con “1” al centro che indica che si tratta di un file visualizzabile una. “Per una maggiore privacy”, spiegano da ...

