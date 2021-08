La nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale sarà presto attiva (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roberto Baldoni inizierà a essere operativo, all’interno dei propri uffici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, già a partire da venerdì prossimo. È verosimile che l’attacco hacker che sta in qualche modo mettendo in difficoltà l’intero apparato dell’elaborazione dei dati della regione Lazio abbia dato una spinta decisiva a un progetto che, se vi ricordate, era stato recentemente approvato in consiglio dei ministri, dopo che il sottosegretario con delega alla Sicurezza, Franco Gabrielli, aveva dato un impulso fondamentale nella riorganizzazione del sistema. LEGGI ANCHE > L’Agenzia per la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roberto Baldoni inizierà a essere operativo, all’interno dei propri uffici dell’per la, già a partire da venerdì prossimo. È verosimile che l’attacco hacker che sta in qualche modo mettendo in difficoltà l’intero apparato dell’elaborazione dei dati della regione Lazio abbia dato una spinta decisiva a un progetto che, se vi ricordate, era stato recentemente approvato in consiglio dei ministri, dopo che il sottosegretario con delega alla Sicurezza, Franco Gabrielli, aveva dato un impulso fondamentale nella riorganizzazione del sistema. LEGGI ANCHE > L’per la ...

