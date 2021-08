La Nazionale femminile di pallavolo è stata eliminata dalle Olimpiadi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha perso nettamente in tre set contro le campionesse del mondo in carica della Serbia, ai quarti di finale

Advertising

Coninews : Dal titolo mondiale di Aarhus nel 2006 all'argento olimpico di ieri a #Tokyo2020. Al fianco di Super Vany c'è sempr… - ItaliaTeam_it : STUPENDE! ?????? Due su due! Seconda vittoria per la Nazionale di pallavolo femminile a #Tokyo2020. Turchia superata… - Coninews : LE AZZURRE FIRMANO IL BIS! ?? La Nazionale di pallavolo femminile vince ancora! Dopo il 3-0 con la squadra del Comi… - Lizzie_B90 : Anche la Nazionale femminile di volley è stata purtroppo eliminata. Sapevo che sarebbe stata un'impresa ardua, se n… - itsjadespower : Bene anche la nazionale femminile fuori ai quarti, no ma quest'anno siamo andati benissimo ?? #italiaserbia -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale femminile

... di promuovere e divulgare, sia a livelloche internazionale, tutte le espressioni della ... Lucio Cesare, Germanico, Druso minore e lo splendido e regale ritrattodi Antonia minore. ...... termina in questi istanti il primo set del match di volleye sul tabellone del risultato ... La nostraha ben dimostrato di essere all'altezza e a tratti anche superiore alle nostre ...Il campionato di serie A femminile sta per cominciare, manca meno di un mese all’inizio e l’attesa è davvero spasmodica. Non solo le big, dove si giocheranno i primi posti, ma anche il tanto atteso de ...Alla Repubblica Dominicana non è bastata la stella Brayelin Martinez (16), sottotono Prisilla Rivera (7). Gli USA confermano il loro grande feeling con la rassegna a cinque cerchi dopo il bronzo di Ri ...