La mega festa di compleanno di Barack Obama per i suoi 60 anni

Leggi su amica

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Hope. Speranza…, come l’abbiamo conosciuto nel 2008, quando è diventato il primo presidente afro-americano della storia degli Stati Uniti d’America. Fu subito Hope, speranza, come lo dipinse l’artista Shepard Fairey. Un’icona che compie 60… Esagerato. In barba anche alla pandemia che negli Stati Uniti è tornata a correre.non bada a spese. E per ladiper i60si è superato. Se i dettagli sono tutti confermati, come riportano molti giornali americani, l’ex Presidente vuole godersi ...