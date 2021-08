La mamma di Jacobs: "Marcell è pulito. Gli ho vietato pure i pesi fino a 20 anni" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Viviana Masini, mamma del campione Marcell Jacobs, non accetta i sospetti che la stampa estera ha tentato di gettare sul figlio. “A lui, il beneficio del dubbio, all’atletica no”, la formula trovata dal Washington Post per evocare ombre. Ma lei, che allo sport lo ha introdotto e ha posto le prime regole, non ci sta: “Figuriamoci, mio figlio non ha mai toccato niente. E mai lo toccherà. So benissimo i rischi che si corrono. Li so perché li ho corsi anch’io. Da giovane ho fatto body building, e ho esagerato. Esagerato con integratori e proteine, tutta roba legale. Ma da quel momento non ho più voluto saperne”, afferma al Corriere del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Viviana Masini,del campione, non accetta i sospetti che la stampa estera ha tentato di gettare sul figlio. “A lui, il beneficio del dubbio, all’atletica no”, la formula trovata dal Washington Post per evocare ombre. Ma lei, che allo sport lo ha introdotto e ha posto le prime regole, non ci sta: “Figuriamoci, mio figlio non ha mai toccato niente. E mai lo toccherà. So benissimo i rischi che si corrono. Li so perché li ho corsi anch’io. Da giovane ho fatto body building, e ho esagerato. Esagerato con integratori e proteine, tutta roba legale. Ma da quel momento non ho più voluto saperne”, afferma al Corriere del ...

Advertising

Corriere : «C’era da metterlo in conto gli americani non riescono a capire come abbiano potuto perdere una gara che considerav… - EnricoTurcato : Marcell #Jacobs ?????? 9.84. Pazzesco. Pazzesco. Record europeo. Mamma mia ???? - SimoPillon : Grandissimo il bresciano Marcell Jacobs che entra nella storia! Subito dopo la vittoria, Jacobs ha dichiarato poche… - ninoBertolino : RT @Corriere: «C’era da metterlo in conto gli americani non riescono a capire come abbiano potuto perdere una gara che consideravano già lo… - ciromagliulo26 : RT @Corriere: «C’era da metterlo in conto gli americani non riescono a capire come abbiano potuto perdere una gara che consideravano già lo… -