La malaria allo Spallanzani | 10 giocatori ricoverati | 3 sono gravi

Dieci ragazzi tra i 21 e i 30 anni sono stati ricoverati questa notte presso l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. I ragazzi sono giocatori della nazionale libica di calcio a cinque. La diagnosi non è di covid-19, ma di malaria. La malaria a Roma I dieci ragazzi hanno contratto la malaria nel corso del viaggio avvenuto in Nigeria per 14 giorni, 3 di loro sono gravi: "necessitano di stretto monitoraggio clinico e diagnostico". Ayman al Naqirish è deceduto pochi giorni fa, proprio in Nigeria mentre ...

