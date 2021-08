La Lega critica il ministro Giovannini: "Perde tempo sul Ponte sullo Stretto" (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lega accusa il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, di voler "Perdere tempo" in merito al Ponte sullo Stretto, per poi non realizzarlo. "Il Mims - affermano in una nota i deputati della Lega Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture), Alessandro Pagano (vice capogruppo alla Camera), Domenico Furgiuele e Nino Germana' - continua a stupirci con scelte sul Ponte di Messina che superano logica e buonsenso al punto da farci pensare a una strategia allo scopo di rimandare l'opera pubblica sine die. ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laaccusa ildelle Infrastrutture, Enrico, di voler "re" in merito al, per poi non realizzarlo. "Il Mims - affermano in una nota i deputati dellaEdoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture), Alessandro Pagano (vice capogruppo alla Camera), Domenico Furgiuele e Nino Germana' - continua a stupirci con scelte suldi Messina che superano logica e buonsenso al punto da farci pensare a una strategia allo scopo di rimandare l'opera pubblica sine die. ...

Advertising

petergomezblog : Giustizia, la Lega si accoda: “Salvare processi per mafia, droga e violenze sessuali”. Conte: “Politica decide prio… - Agenzia_Italia : La Lega critica il ministro Giovannini: 'Perde tempo sul Ponte sullo Stretto' - fisco24_info : La Lega critica il ministro Giovannini: 'Perde tempo sul Ponte sullo Stretto': La Lega accusa il ministro delle Inf… - untizioapiedi : RT @irachetirigira: Livello di analisi e critica della realtà delle persone di 'sinistra' in Italia: va bene anche un palo nel culo basta c… - irachetirigira : Livello di analisi e critica della realtà delle persone di 'sinistra' in Italia: va bene anche un palo nel culo bas… -