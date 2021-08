La grana Mps può frenare il rilancio delle banche italiane

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Levivono un momento contrastato. Fortunatamente non per motivi legati a una crisi sistemica generalizzata: il problema, in questo caso, è lo scarto tra percezione e realtà. Percezione: si è riaperto il dossier Monte dei Paschi di Siena e sul mondo bancario sono tornate le nubi relative agli scheletri nell’armadio del recente passato. Che parlano di InsideOver.

Lascuote il governo: la trattativa con Unicredit fa traballare Draghi Rassicurazioni che incrociano però i timori del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha chiesto maggior ...... il fatto che probabilmente serviranno ancora risorse pubbliche per mettere in sicurezza. ...alzare la testa e di difendere i propri interessi rispetto a un Governo che vuole risolvere questa, ...Come una zattera verso una cascata, Mps viaggia spedita verso un destino che pare inevitabile ormai da anni: lo spezzatino e la svendita. La settimana scorsa Unicredit ha annunciato l’avvio di una tra ...Unicredit punta a filiali e clienti, il Tesoro vuole mantenere il 2-3%. Domani il ministro Franco in Parlamento ...