La fotocamera sotto lo schermo che (finalmente) scatta belle foto (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Oppo)Oppo ha presentato la nuova tecnologia di fotocamera sotto lo schermo che punta a risolvere il grande limite (emerso finora) di questa soluzione, ossia una scarsa resa fotografica finale. Il colosso cinese ha scelto una via molto concreta per consentire alla luce di giungere in modo più consistente al sensore nascosto al contempo senza inficiare la qualità del display. La cosiddetta under screen camera è l’obiettivo di molti produttori che puntano a incorporare la fotocamera frontale al di sotto dello schermo ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) (: Oppo)Oppo ha presentato la nuova tecnologia diloche punta a risolvere il grande limite (emerso finora) di questa soluzione, ossia una scarsa resagrafica finale. Il colosso cinese ha scelto una via molto concreta per consentire alla luce di giungere in modo più consistente al sensore nascosto al contempo senza inficiare la qualità del display. La cosiddetta under screen camera è l’obiettivo di molti produttori che puntano a incorporare lafrontale al didello...

Advertising

TuttoAndroid : OPPO annuncia una nuova tecnologia per le fotocamere sotto al display - CaselliLorenzo : RT @CellulareMag: OPPO ha presentato la terza evoluzione del suo sistema di camera under display, che permetterà agli schermi degli smartph… - CellulareMag : OPPO ha presentato la terza evoluzione del suo sistema di camera under display, che permetterà agli schermi degli s… - mspiccia : RT @mspiccia: OPPO migliora la tecnologia della fotocamera sotto il display - mspiccia : RT @TheGeekerz: OPPO migliora la tecnologia della fotocamera sotto il display -