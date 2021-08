La destra trumpiana spalanca le porte al virus: Florida nuovo epicentro della pandemia Covid (Di mercoledì 4 agosto 2021) Capita perché c'è la variante Delta, ma capita soprattutto quando negazionismi e amici dei negazionismi - quasi sempre a destra - spalancano le porte l virus. E' lo stato della Florida il nuovo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021) Capita perché c'è la variante Delta, ma capita soprattutto quando negazionismi e amici dei negazionismi - quasi sempre ano le. E' lo statoil...

La destra trumpiana spalanca le porte al virus: Florida nuovo epicentro della pandemia Covid Globalist.it La destra trumpiana spalanca le porte al virus: Florida nuovo epicentro della pandemia Covid Raggiungi gli 11.515 ricoveri solo nella giornata di ieri, con circa 2.400 pazienti in terapia intensiva. Ma governatore repubblicano Ron DeSantis, continua a rifiutare l'idea di imporre mascherine.

