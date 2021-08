La certezza che porta il talento del Milan lontano dall’Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il talento del Milan è sempre più vicino al trasferimento in Germania, tra le fila dell’Eintracht di Francoforte: gli aggiornamenti Era ottobre dell’anno scorso quando il Milan acquistò il giovane norvegese Jens Petter Hauge dal Bodø/Glimt, la squadra incontrata in occasione dei preliminari di Europa League. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildelè sempre più vicino al trasferimento in Germania, tra le fila dell’Eintracht di Francoforte: gli aggiornamenti Era ottobre dell’anno scorso quando ilacquistò il giovane norvegese Jens Petter Hauge dal Bodø/Glimt, la squadra incontrata in occasione dei preliminari di Europa League. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilriformista : Titoli di prima pagina quando lo presero. Certezza della colpevolezza. Silenzi oggi, e nuovi inchini a una Procura… - RobertoBurioni : Però siccome prevedere il futuro non rientra tra i compiti di uno scienziato, di più non si può dire. Che cosa si… - ikigaiisvt : la mia unica certezza nella vita sono le storie di chwenotchew che consiglia musica - a_te_che_ : @diorvdua Non so se è la prima o la seconda dose, comunque se non erro il green pass si ha anche con la prima *p… - fede_spi : @mweilx @impusino Se Lukaku all’Inter sta bene, la società era costretta a venderlo dopo aver già ceduto Hakimi? Se… -