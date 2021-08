Kuwait, incendio al cimitero di pneumatici di Sulaibiya | Video (Di mercoledì 4 agosto 2021) In Kuwait ha preso fuoco uno dei più grandi cimiteri di pneumatici al mondo. L'incendio catastrofico, che rischia di causare ingenti danni ambientali, come si può notare dalle riprese, ha sprigionato una colonna di fumo nero tossico che è stato catturato anche dal satellite. Fortunatamente la popolazione locale è stata risparmiata dai fumi tossici, in quanto il vento ha soffiato la pericolosa nube verso il Golfo. Glasgow Una Chiesa Di 160 Anni In Fiamme NoneIncendi Sardegna È un vero disastro ambientale quanto sta accadendo in Sardegna. Gli incendi, ...Maxi incendio a Brugherio, in fiamme il capannone di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 agosto 2021) Inha preso fuoco uno dei più grandi cimiteri dial mondo. L'catastrofico, che rischia di causare ingenti danni ambientali, come si può notare dalle riprese, ha sprigionato una colonna di fumo nero tossico che è stato catturato anche dal satellite. Fortunatamente la popolazione locale è stata risparmiata dai fumi tossici, in quanto il vento ha soffiato la pericolosa nube verso il Golfo. Glasgow Una Chiesa Di 160 Anni In Fiamme NoneIncendi Sardegna È un vero disastro ambientale quanto sta accadendo in Sardegna. Gli incendi, ...Maxia Brugherio, in fiamme il capannone di ...

Advertising

sischerzadai : ????…bomba ecologica ????… !Drammatico incendio nella discarica di pneumatici in Kuwait: è la più grande al mondo - SofiaCmlacitta : RT @Canone_Inverso_: In #Kuwait, un potente incendio è scoppiato in una discarica di pneumatici per auto. - shito_do : KUWAIT IN FIAMME La discarica di pneumatici più grande del pianeta, situata in Kuwait, è in fiamme: l’incendio pot… - AndreaHarumonia : RT @VitaDiLeoG: Ragazzi è scoppiato un incendio in Kuwait nella più grande discarica di copertoni al mondo, perché non ne sta parlando ness… - VitaDiLeoG : Ragazzi è scoppiato un incendio in Kuwait nella più grande discarica di copertoni al mondo, perché non ne sta parlando nessuno -