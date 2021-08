Krystsina Tsimanouskaya la velocista bielorussa che si è opposta al regime bielorusso durante le Olimpiadi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Krystsina Tsimanouskaya è l’atleta di cui più si è parlato in questa olimpiade Tokyo2020. velocista, avrebbe dovuto partecipare ai 200 metri ma non si è presentata. Il motivo? Tsimanouskaya è stata prelevata con la forza e portata di peso in aeroporto per essere rimpatriata in Bielorussia, non solo, al suo ritorno avrebbe dovuto affrontare ulteriori conseguenze. Tsimanouskaya ha chiesto aiuto al CIO-Comitato Olimpico Internazionale e alla Polonia, che le ha concesso un visto umanitario. Ora l’atleta è in viaggio verso Vienna. Il caso di Krystsina Tsimanouskaya è solo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021)è l’atleta di cui più si è parlato in questa olimpiade Tokyo2020., avrebbe dovuto partecipare ai 200 metri ma non si è presentata. Il motivo?è stata prelevata con la forza e portata di peso in aeroporto per essere rimpatriata in Bielorussia, non solo, al suo ritorno avrebbe dovuto affrontare ulteriori conseguenze.ha chiesto aiuto al CIO-Comitato Olimpico Internazionale e alla Polonia, che le ha concesso un visto umanitario. Ora l’atleta è in viaggio verso Vienna. Il caso diè solo ...

