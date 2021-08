Krystsina Tsimanouskaya ha lasciato il Giappone (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'atleta bielorussa che aveva criticato i suoi allenatori alle Olimpiadi è in volo verso Vienna: lunedì aveva ottenuto un visto umanitario dalla Polonia Leggi su ilpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'atleta bielorussa che aveva criticato i suoi allenatori alle Olimpiadi è in volo verso Vienna: lunedì aveva ottenuto un visto umanitario dalla Polonia

Ultime Notizie dalla rete : Krystsina Tsimanouskaya Impiccato in un parco l'attivista scomparso. Sospetti su Lukashenko Chi è riuscita a salvare la pelle è la sprinter Krystsina Tsimanouskaya, attualmente impegnata ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, che ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia per lasciare ...

Tokyo 2020, il Cio avvia un’indagine sul caso della bielorussa Krystsina Tsimanouskaya Corriere della Sera Gli amici del dissidente bielorusso Shishov: "Ucciso dal regime" L'attivista ex capo della Casa bielorussa in Ucraina è stato trovato morto in un parco. Manifestazione davanti all'ambasciata di Minsk a Kiev View on euronews ...

