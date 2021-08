Kledi Kaliu e il retroscena dopo anni con Maria De Filippi | “Ecco perché sono andato via”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Di recenteKalu ex ballerino di Amici e insegnante ha svelato il vero motivo per cui ha detto addio alla scuola e si è “allontanato” dadeDeChi ha seguito Amici nei primi 2000 sicuramente ricorderà l’ex allievo di danza classica. Il giovane, che oggi ricordiamo è diventato un professionista affermato, per tanto tempo è stato anche nella scuola più famosa d’Italia, passando da allievo a insegnante. Anche con, il ballerino ha sempre avuto un rapporto sereno e ...