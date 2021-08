Karate, gli avversari di Angelo Crescenzo alle Olimpiadi. Girone da superare per la medaglia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Inizia finalmente anche il programma del Karate ai Giochi Olimpici di Tokyo. Tra i nostri rappresentanti, il primo a scendere sul tatami del Nippon Budokan della capita nipponica a livello di kumitè, sarà Angelo Crescenzo, nei -67kg. Il Karateka campano è inserito nella Pool B. Inizierà il suo cammino contro il venezuelano Andres Madera Delgado, quindi se la vedrà contro il rappresentante del team dei rifugiati, Hamoon Derafshipour. Terzo appuntamento contro il giordano Abdel Rahman Almasatfa, quindi toccherà al lettone Kalvis Kalnins, prima dell’ultimo durissimo ostacolo rappresentato dal francese Steven Dacosta. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Inizia finalmente anche il programma delai Giochi Olimpici di Tokyo. Tra i nostri rappresentanti, il primo a scendere sul tatami del Nippon Budokan della capita nipponica a livello di kumitè, sarà, nei -67kg. Ilka campano è inserito nella Pool B. Inizierà il suo cammino contro il venezuelano Andres Madera Delgado, quindi se la vedrà contro il rappresentante del team dei rifugiati, Hamoon Derafshipour. Terzo appuntamento contro il giordano Abdel Rahman Almasatfa, quindi toccherà al lettone Kalvis Kalnins, prima dell’ultimo durissimo ostacolo rappresentato dal francese Steven Dacosta. ...

Ultime Notizie dalla rete : Karate gli Cerchioni d'oro Filippo è si figlio d'arte, ma di Marco, canoista azzurro a Los Angeles 1984 che gli ha trasmesso l'... Restio ai social, prima di avvicinarsi alle due ruote ha praticato judo, karate e nuoto. Il suo ...

Tokyo 2020, karateka positiva al Covid: si tratta della russa Chernysheva ... si è ritirato dalla gara maschile riservata agli over 109 kg 'a causa della situazione sanitaria che gli impone di sottoporsi alla quarantena'. TOKYO 2020, KARATE: IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE ...

Olimpiadi di Tokyo, il siciliano Busà punta all’oro nel karate Il karateka di Avola è tra i grandi favoriti per la categoria -75kg del kumite ed andrà scenderà sul tatami del Nippon Budokan il 6 agosto. Sarebbe una storica medaglia all’esordio della disciplina ne ...

