Kaio Jorge al JMedical per le visite. Autografi e selfie con i tifosi. Il video (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kaio Jorge è arrivato al JMedical di Torino. Il giovane brasiliano, arrivato stamattina in Italia, si sottoporrà a minuti alle visite mediche con la Juventus. All’arrivo al JMedical, come si può notare nel video, Kaio Jorge si è prestato all’abbraccio dei tifosi, concedendosi a selfie e firme di Autografi. Poi si è incamminato nella struttura. Una volta ultimate le visite mediche sarà in sede per la firma e l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus. L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021)è arrivato aldi Torino. Il giovane brasiliano, arrivato stamattina in Italia, si sottoporrà a minuti allemediche con la Juventus. All’arrivo al, come si può notare nelsi è prestato all’abbraccio dei, concedendosi ae firme di. Poi si è incamminato nella struttura. Una volta ultimate lemediche sarà in sede per la firma e l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus. L'articolo proviene da Alfredo ...

romeoagresti : ?? #KaioJorge arriverà a Torino domani // Kaio Jorge will be in Turin tomorrow ????????@GoalItalia @goal - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Kaio Jorge è atterrato a Torino ?????? - romeoagresti : La #Juventus sta lavorando per portare #KaioJorge giovedì a Torino // Juve are working on bringing Kaio Jorge to T… - KarlOne71 : RT @gobboisback: Fabrizio Romano fra un po' si mette a piangere in diretta su Sky mentre è costretto a parlare di Lukaku al Chelsea. Peró… - ilbianconerocom : Kaio Jorge, un centravanti ‘dezerbiano’ per Allegri -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge Amoroso su Kaio Jorge: Mi ricorda mito dell'attacco Juve Marcio Amoroso promuove Kaio Jorge . L'ex attaccante brasiliano, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, spende parole al miele per il giovane bomber prelevato dal Santos , cercato con insistenza nelle scorse settimane ...

Calciomercato Juventus, le mosse in difesa: ora potrebbero rimanere In questo caldo mese di agosto continua ad essere il calciomercato della Juventus l'argomento più dibattuto tra i tifosi sotto l'ombrellone. L'arrivo di Kaio Jorge non accontenta di certo la tifoseria bianconera, che ora si aspetta degli altri innesti. Specie a centrocampo, dove Locatelli e Pjanic sembrano essere gli obiettivi da raggiungere. Ci si ...

Kaio Jorge-Juventus, visite mediche e firma per il 19enne brasiliano erede di Neymar Corriere della Sera La Juventus accoglie Kaio Jorge con un post su Instagram: "Ciao Jorge!" Kaio Jorge si è messo in mostra al Mondiale Under 17 del 2018 con sei gol in dieci presenze. Il talento brasiliano aveva il contratto in scadenza a fine anno al Santos, la Juventus darà un indennizzo ...

Juve-Kaio Jorge: le vere cifre dell'affare Leggi anche-> Juventus, il personal trainer di Kaio Jorge si sbilancia:”Sarà il prossimo…”. Kaio Jorge alla Juve, tre ex Santos hanno fallito in Serie A. I tre calciatori del Santos che hanno deluso ...

