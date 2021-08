Juventus | segnale chiarissimo per il colpo | “Lo hanno cacciato”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Barcellona deve sfoltire la rosa e vuole vendere Pjanic. Il bosniaco potrebbe ritornare ad indossare la maglia della. I dirigenti dellae Massimiliano Allegri sanno benissimo che per ritornare ad essere i più forti del calcio italiano bisogna rinforzare il centrocampo. La mediana bianconera negli ultimi anni, specialmente nella gestione Pirlo, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus segnale

"È unforte e deciso. Dimostra la sua voglia, i suoi stimoli, la sua fame: ha vinto praticamente tutto, ma punta ad alzare altri trofei con lae vuole provare ad essere protagonista ...Il contratto biennale è unforte e deciso. Dimostra la sua voglia, i suoi stimoli, la sua fame: ha vinto praticamente tutto, ma punta ad alzare altri trofei con lae vuole provare ad ...Il difensore ex Atalanta, Juventus e Milan riparte dal club veneto, dove metterà esperienza e voglia di rivalsa al servizio di Paolo Zanetti ...Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un giocatore dell’Under 19. In ...