Juventus, l’effetto Allegri sui leader: Szczesny chiamato al riscatto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Juventus-Szczesny, avanti insieme Siamo ormai giunti alla quinta stagione di Wojciech Szczesny in bianconero e mai, come quest’anno, la sua permanenza alla Juventus è stata messa così tanto in discussione. L’esperimento Pirlo ha condizionato praticamente tutti in casa bianconera e il portiere polacco non è stato esente. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa: arriva l’offerta del Milan Varie volte i tifosi hanno chiesto Gianluigi Buffon al suo posto, dimenticandosi troppo in fretta dell’importanza che Szczesny ha avuto nei successi degli ultimi anni. Le voci di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 4 agosto 2021), avanti insieme Siamo ormai giunti alla quinta stagione di Wojciechin bianconero e mai, come quest’anno, la sua permanenza allaè stata messa così tanto in discussione. L’esperimento Pirlo ha condizionato praticamente tutti in casa bianconera e il portiere polacco non è stato esente. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione a sorpresa: arriva l’offerta del Milan Varie volte i tifosi hanno chiesto Gianluigi Buffon al suo posto, dimenticandosi troppo in fretta dell’importanza cheha avuto nei successi degli ultimi anni. Le voci di ...

