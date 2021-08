Juventus-Atalanta | amichevole di lusso il 14 agosto all’Allianz Stadium

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021)diil 14, nella notte che precede Ferrdi Torino tra. Due tra le contendenti degli scorsi campionati in chiave Champions e scudetto daranno vita a una sfidaad appena una settimana dal calcio d’inizio della nuova Serie A. Si giocherà alle ore 20.30 e l’impianto sarà aperto al 50% della capienza; qualora il Piemonte non dovesse rientrare più in zona bianca, e dunque non potesse più ospitare un evento sportivo con questo tipo di presenza di pubblico, i tifosi ...