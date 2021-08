Juve, si cambia: l’annuncio a sorpresa dell’attaccante (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bernardeschi passa dalla casacca 33 alla 20: il fantasista della Juventus ha scelto il numero ‘portafortuna’ in Nazionale Federico Bernardeschi cambia maglia, pur restando alla Juventus. Nella prossima stagione il calciatore classe ’94 passerà infatti dalla 33 alla 20. Si tratta dello stesso numero indossato in Nazionale nella vittoriosa campagna europea, culminata con il trionfo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bernardeschi passa dalla casacca 33 alla 20: il fantasista dellantus ha scelto il numero ‘portafortuna’ in Nazionale Federico Bernardeschimaglia, pur restando allantus. Nella prossima stagione il calciatore classe ’94 passerà infatti dalla 33 alla 20. Si tratta dello stesso numero indossato in Nazionale nella vittoriosa campagna europea, culminata con il trionfo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : Federico Bernardeschi cambia numero di maglia in vista della prossima stagione con la Juve: addio al 33 e passaggio… - infoitsport : Cosenza in serie B al posto del Chievo, come cambia il mercato: intrecci con Juve e Inter - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? - Cucciolina96251 : RT @tuttosport: #Juve, #Bernardeschi cambia numero di maglia: l'annuncio social ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Bernardeschi cambia numero di maglia: l'annuncio social ?? -