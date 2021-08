Juve, Bernardeschi cambia numero di maglia: indosserà il 20 come agli Europei (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cambio di numero di maglia per Federico Bernardeschi alla Juventus. Dal 33 al 20. Il centrocampista bianconero ha deciso di indossare lo stesso numero con il quale ha trionfato con la Nazionale a Euro 2020. Una scelta scaramantica la sua, per essere decisivo anche nella Juve, visto che in Nazionale il 20 gli ha portato bene, vedendolo protagonista dei rigori segnati sia in semifinale che in finale. numero 20 che era libero alla Juve, che apparteneva a Pjaca, passato però al Torino. L’ultimo a indossarlo con continuità in bianconero era ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cambio didiper Federicoallantus. Dal 33 al 20. Il centrocampista bianconero ha deciso di indossare lo stessocon il quale ha trionfato con la Nazionale a Euro 2020. Una scelta scaramantica la sua, per essere decisivo anche nella, visto che in Nazionale il 20 gli ha portato bene, vedendolo protagonista dei rigori segnati sia in semifinale che in finale.20 che era libero alla, che apparteneva a Pjaca, passato però al Torino. L’ultimo a indossarlo con continuità in bianconero era ...

